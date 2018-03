Uma história com textura e aroma

Adélia Sonhadora, da escritora Lia Zatz e da ilustradora Luise Weiss, é um livro diferente, especial.

Nele, a menina Adélia inventa um faz de conta. Pega um chapéu para ser a rainha, um boné para ser o rei e outros tantos objetos que se transformam em uma princesa, um príncipe nenê, um cozinheiro, um jardineiro e um bicho de estimação.

Mas Adélia Sonhadora é mais do que um livro com palavras e ilustrações. Feito especialmente para crianças sem visão ou visão parcial, ele também é escrito em braile e tem desenhos com texturas e aromas! Logo na capa há um castelo roxo com tijolos em alto relevo e uma grande nuvem macia como algodão. Dentro, flores exalam perfume, assim como uma panela cheia de brigadeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O livro também possui texto, para que os pais possam ler para seus filhos, tenham eles deficiência visual ou não.

Adélia Sonhadora é o terceiro livro da Coleção Adélia, que também tem Adélia Cozinheira e Adélia Esquecida.

Serviço

Adélia Sonhadora

Escritora: Lia Zatz

Ilustradora: Luise Weiss

Adaptação: Wanda Gomes

Editora: WG Produto

Preço: R$ 45