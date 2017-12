Livros!, de Murray McCain e John Alcorn, recém-lançado pela editora Pequena Zahar, é uma declaração de amor aos livros.

Logo na primeira página, McCain joga a pergunta para o leitor: O que é um livro? E, a partir dela, decompõe: Que cara ele tem e o que ele faz? Ele fala com você? Que sensação ele dá e o que está escrito nele? Se você latir, ele sai correndo? Um bom começo para uma rica conversa com as crianças. Pode apostar, respostas engraçadíssimas vão surgir.

Mas o autor trata logo de explicar. Os livros têm o lado de fora – encadernação, costura, cola, papel e tinta – e o de dentro. Mas, pergunta, o que mais é um livro?, instiga. Conta, então, para os mais desavisados, que há livros sobre tudo: magos, ervilhas e princesas, Dom Casmurro, rodas gigantes, navio de guerra, a Amazônia… e uma longa lista, que, claro, sempre pode ganhar mais itens.

Há livros para colorir, outros para ensinar quem lê a cantar, a tocar órgão, sanfona, violão etc. “Livros são livres por dentro porque eles têm palavras, e às vezes música, e às vezes imagem”, conta.

Existem também aqueles feitos apenas com imagens ou só com palavras – de todos os tipos. McCain começa pelas difíceis (planetário, dor, erro, ora-pro-nóbis, Pixinguinha…), passa pelas alegres (aniversário, girassol, beijo, lanterna japonesa…) e pelas engraçadas (farofa, cogumelos fofos, gnus, camomila…), pula as tristes e chega às que nos fazem pensar (subtrair, maturidade, mãe, mágica…).

O autor brinca com as letras e suas fontes, com a pontuação das frases. Também filosofa: “Um livro é cheio de surpresas, sentimentos e aprendizados sobre como é ficar mais velho e amar e todas as coisas realmente importantes”. E se entrega: “Você pode amar um personagem do livro, ou um gato do livro, ou uma casa do livro. Você pode até amar um livro”.

Livros! não reflete o amor só nas palavras, no texto, mas também nos desenhos. Alcorn (1935-1992) estudou artes gráficas em Nova York e trabalhou tanto no mercado publicitário quanto no editorial. Ilustrou diversos livros infantis, colaborou com Fellini em inúmeros filmes – fez, por exemplo, o poster de Amarcord – e teve seus trabalhos expostos em museus como o Louvre.

Para Livros!, Alcorn traz sua arte pop e divertida. Mais um motivo para sorrir e se apaixonar.

Livros

Escritor: Murray McCain

Ilustrador: John Alcorn

Tradução: Rodrigo Lacerda e Mauro Gaspar

Editora: Pequena Zahar

Preço: R$ 34,90 (capa dura)

