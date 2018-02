Uma chance para novos autores

As inscrições para o Prêmio Barco a Vapor 2013, que chega à 9.ª edição, estão abertas e podem ser feitas até 30 de janeiro exclusivamente pela internet, no site barcoavapor.edicoessm.com.br. Criada há mais de 30 anos na Espanha pela Fundação SM, a premiação é realizada nos países onde o grupo atua – além do Brasil, Chile, México, Argentina, Porto Rico, República Dominicana, Colômbia e Peru – e tem o objetivo de revelar novos autores de literatura infantojuvenil.

No site, os interessados encontrarão o regulamento do prêmio, que pagará R$ 30 mil como adiantamento de direitos autorais ao vencedor, que terá o original publicado pelo selo Barco a Vapor, da editora Edições SM. Os textos serão avaliados por um grupo formado por escritores, professores e críticos. Os originais finalistas seguirão para um segundo júri, que apontará apenas um vencedor, no segundo semestre de 2013, em São Paulo.

Além do Barco a Vapor, a Fundação SM é responsável pela promoção de outras premiações, como o Prêmio Professores do Brasil e o Prêmio Nacional Educação em Direitos Humanos, os dois em parceria com o Ministério da Educação (MEC).