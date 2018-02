‘Três Tigres Tristes’ é o trava-língua de Fernando Vilela e Nina Barbieri

Três Tigres Tristes é o trava-língua proposto por Fernando Vilela e Nina Barbieri. Neste livro, os autores contam a história de três tigres listrados que trafegavam num trator, traçando travessas de trigo estragado e intragável. O que acontece com os tigres tristes, só devorando texto e ilustrações para saber.

Vilela e Nina sugerem que o leitor tente ler o texto rápido, sem parar, e explicam o que são trava-línguas. Pode ser uma frase ou, neste caso, um livro todo escrito com palavras bem difíceis de se pronunciar juntas.

A história é divertida e as ilustrações, incríveis. Vilela usou lápis de desenhar e carimbo de borracha para fazer os coqueiros que estão em várias páginas. Depois, as ilustrações foram pintadas no computador. Em preto e amarelo, o livro acompanha as cores dos tigres tristes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim com os outros lançamentos mais recentes da Brinque-Book, Três Tigres Tristes vem com áudio para ser ouvido no smartphone.

Fernando Vilela já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com O Voo de Vadinho e Abrapracabra!.

Serviço

Três Tigres Tristes

Escritores: Fernando Vilela e Nina Barbieri

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 29,60

** Gostou? Compartilhe! Siga o blog Estante de Letrinhas no Facebook