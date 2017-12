Três livros infantis para falar sobre valores

Nesta semana, na Rádio Estadão, falei sobre três livros que nos ajudam a refletir sobre valores e que podem ser uma porta para conversar sobre eles com as crianças. Eles abordam com criatividade e de maneira lúdica a diversidade e a importância de compartilharmos nossos conhecimentos e lutarmos contra nossos preconceitos. Quer ouvir?

Confira abaixo os livros citados:

Serviço

Monstro Rosa

Autora: Olga de Dios

Tradução: Thaisa Burani

Editora: Boitatá

Indicação: Leitura compartilhada a partir dos 5 anos

Preço: R$ 39

Pássaro Amarelo

Autora: Olga de Dios

Tradução: Thaisa Burani

Editora: Boitatá

Leitura compartilhada a partir dos 5 anos

Preço: R$ 39

Tromba Tromba

Autor: David McKee

Tradução: Clarice Duque Estrada

Editora: Pequena Zahar

Leitura compartilhada a partir dos 5 anos

Preço: R$ 39,90

