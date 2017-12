Transformações em um salão de beleza

Acaba de chegar ao Brasil, pelas mãos da editora Peirópolis, mais um livro publicado originalmente em Portugal, pela Planeta Tangerina. Enquanto o Meu Cabelo Crescia, da escritora Isabel Minhós Martins e da ilustradora Madalena Matoso, fala das transformações externas e internas que podem ocorrer em um salão de cabeleireiro.

Vera é uma menina que adora ir ao salão da Mila com a avó Ju. “A Mila é especialista. Arruma-nos a cabeça por fora, mas também chega lá dentro”, diz a avó. As duas aproveitam o passeio para estar juntas, todos os sábados, depois do bolo de arroz. No salão, a garota se debruça sobre revistas que não são muito apropriadas para sua idade, gasta o tempo arrumando o carrinho dos esmaltes e ouve conversas em alto e bom som, além de eventualmente cortar os cabelos.

Um dia, Mila ouve o que não havia sido falado e faz um corte bem curtinho em Vera, que se desespera. Os cabelos como os de um menino rendem choro e muitas idas ao espelho. E semanas de uma dolorosa espera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, junto com a mudança externa, vem a interna, afinal, os desgostos que acompanham a infância também nos fazem crescer.

Para conhecer mais sobre a Editora Tangerina, clique aqui.

Para conhecer O Mundo Num Segundo, da Tangerina, clique aqui. Vale a pena.

Serviço

Enquanto o Meu Cabelo Crescia

Escritora: Isabel Minhós Martins

Ilustradora: Madalena Matoso

Editora: Peirópolis

Preço: R$ 32