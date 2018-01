Tirinhas de Carol, do cartunista Laerte, viram livro

Um dos mais importantes cartunistas brasileiros também já escreveu para crianças. Foi há quase 20 anos, em 1997, que Laerte criou Carol, uma menina moleca curiosa e cheia de energia que protagonizou as tirinhas que publicava em sua coluna O Grito!, da revista Zá!, que não existe mais.

Carol virou livro em 2010, pela editora Noovha América, em parceria com a Sete Luas, e agora ganhou nova edição pela Aletria.

Nas histórias, Carol brinca – e apronta – com seu melhor amigo, o Gabriel. Cria o primeiro cachorro Frankenstein, anda de bicicleta, vai para a Idade Média e para o mundo pré-histórico, viaja o mundo, faz experiências com sua meia suja e a cueca do irmão.

As tirinhas tratam, com muito bom humor, do medo do dentista, da preguiça de acordar logo cedo e de arrumar o quarto, e da democracia, mesmo que seja para a escolha de um goleiro, não dos governantes.

São questões de crianças, vistas pelos olhos de uma criança, mas que os adultos certamente também vão gostar. É só se arriscar.

Serviço

Carol

Autor: Laerte

Editora: Aletria

Preço: R$ 37,90