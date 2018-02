Tina e o crescimento

A impaciência de uma menina de quase 4 anos diante da velocidade do seu crescimento é o tema de Pequena Grande Tina, escrito por Patricia Auerbach e ilustrado pelo estilista Ronaldo Fraga.

A história de Tina começa com a menina instigando o leitor a adivinhar qual é a sua altura. Patricia brinca com aquela sensação tão comuns às crianças de ora se sentirem grandes, ora pequenas. Trata também da expectativa do aniversário que se aproxima e do desejo de mudanças. “Acho que quando eu tiver 4 anos, MUITA coisa vai ser diferente”, pensa a menina.

Os sonhos de Tina são, sim, pertinentes! Os adultos, claro, têm as suas preocupações. Mas as crianças também têm as suas. Ela quer crescer alguns centímetros para fazer coisas simples: enxergar a parte de baixo da tela do cinema e alcançar a torneira do banheiro.

O livro termina com uma surpresa. Gigante!

As ilustradores de Ronaldo Fraga são coloridíssimas e é engraçado observar a atenção que ele dá às roupas das personagens. Tina usa combinações incríveis, como um vestido de caracóis verdes e amarelos com um shorts vermelho de bolinhas pretas e um laranja, com grandes flores azuis e roxas, combinado com uma calça de listras verticais nas mesmas cores.

O lançamento do livro será neste domingo, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Mais informações abaixo.

Patricia, escritora e ilustradora, vira e mexe está aqui no Estante de Letrinhas. Vocês já conhecem O Jornal – que ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Ilustração Infantil e Juvenil – e O Lenço? Vale a visita!