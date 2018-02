Tatiana Belinky e a magia dos espetáculos

Os limeriques de Tatiana Belinky estão de volta.

Desta vez, o cenário da história são as apresentações em teatros, shows e estádios de futebol. Em O Espetáculo, a escritora também relembra da Grécia Antiga, quando as plateias eram formadas por milhares de pessoas que lotavam as praças para ver encenações edificantes. Na Itália, Tatiana fala da ópera, de tenores e barítonos.

E, ao fim, chega ao maior espetáculo da Terra – o circo. E conta:

“Tem anão que engole espada,

domador de leão e até mulher barbada!

Ao redor do picadeiro,

passamos o dia inteiro,

e nos divertimos com as palhaçadas!”

A ilustradora Mariana Newlands utiliza canetinha para fazer desenhos com traços grossos que preenchem todas as páginas, cada uma com uma cor predominante. As imagens são vivas como o texto.

Serviço

O Espetáculo

Escritora: Tatiana Belinky

Ilustradora: Mariana Newlands

Editora: Caramelo

Preço: R$ 24,90