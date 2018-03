‘Sobre Livros e Trilhos’ mostra transformações que literatura é capaz de desencadear

O Instituto Brasil Leitor (IBL) acaba de divulgar um teaser do documentário Sobre Livros e Trilhos, que revela as transformações que os livros são capazes de desencadear. Os protagonistas do filme serão usuários das bibliotecas gratuitas que o IBL implementou nas estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo.

No teaser, um leitor conta que tinha poucas chances na vida, mas que a leitura mudou seu destino. “O homem se transforma em cidadão através do livro”, diz. Formado em Ciências Sociais, ele hoje cursa pós-graduação em Ciências Econômicas. “As pessoas mudam o mundo, e os livros mudam as pessoas.”

Ficha técnica

Título: Sobre Livros e Trilhos

Roteiro: André Gustavo e Bruno Modolo

Direção: André Gustavo

Direção de fotografia: Ariel Schvartzman

Finalização: O2Filmes

Produtora de áudio: Tentáculo Áudio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!