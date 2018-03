Sobre compartilhar amor e rotina com os filhos

Um detalhe da rotina rendeu ao cartunista e jornalista Junião a inspiração para seu primeiro livro autoral. Em Meu Pai Vai Me Buscar na Escola, o escritor e ilustrador mostra, sob o ponto de vista da criança, a volta para a casa e os momentos em que ela está sob os cuidados do pai.

O texto, com frases simples e curtas, indica uma rotina relativamente comum dos moradores de São Paulo: o garoto se despede das professora e dos colegas, vê o sol se pôr, passa por pessoas e carros, enfrenta um alagamento num entardecer chuvoso. Já em casa, toma banho, olha a Lua, espera a mãe chegar do trabalho.

São as imagens que revelam o que se passa na cabeça do menino e como ele vê o pai. Para a criança, a volta para casa é uma grande aventura. Tudo parece engraçado – até mesmo enfrentar um grande alagamento – quando os dois estão juntos.

Com ilustrações coloridas e cheias de bom humor, Junião aborda o amor e o prazer de compartilhar momentos simples e cotidianos com os filhos. Vale destacar também o fato de os protagonistas serem negros, o que, infelizmente, ainda é raro na literatura para crianças feita no Brasil.

Meu Pai Vai Me Buscar na Escola é indicado para crianças pequenas e para aquelas que estão em processo de alfabetização, pois o texto é simples e em letra bastão.

Formado em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Junião trabalha como desenhista e jornalista desde 1994. Ganhou, entre outras premiações, o prêmio Valdimir Herzog, de direitos humanos.

Quem quiser conhecer o Junião e a família que inspirou a história não pode perder o lançamento do livro, que será neste sábado, dia 16, das 15 às 18 horas, na Blooks Livraria, que fica no Shopping Frei Caneca. Às 17 horas haverá roda de história com a atriz Eliane Weinfurter.

