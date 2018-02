Enquanto a China evocou seus 5 mil anos de história na abertura da Olimpíada de Pequim, a Grã-Bretanha evidenciou o poeta e dramaturgo William Shakespeare, na voz do ator Kenneth Branagh (foto). Depois do hino e do hasteamento da bandeira do país-sede, o mundo acompanhou uma coreografia inspirada na literatura infantojuvenil britânica, com personagens como Mary Poppins, Peter Pan e Capitão Gancho, Harry Potter.

Um luxo que só os britânicos podem se dar.