Sesc Pinheiros oferece mediação de leitura para bebês e crianças pequenas

Tem bebês que gostam mais de ficar no colo, abraçadinho, para ouvir histórias. Outros preferem se sentar ao lado do pai ou da mãe ou de quem estiver lendo. Engana-se quem pensa que é preciso esperar os bebês crescerem para contar histórias. Eles podem não compreender a narração, mas se apegam à melodia da voz, se atentam ao ritmo, às pausas. Vão, aos poucos, tomando contato com o objeto livro, percebendo o quanto de afeto pode haver no ato de ler, o quão importante é a leitura para as pessoas que os cercam. A leitura para bebês e crianças é tão fundamental que a Academia Americana de Pediatria colocou, nas suas últimas recomendações, a orientação para que os pediatras falem com os pais sobre alimentação, higiene e leitura.

Quem tem bebê em casa e mora em São Paulo poderá conhecer, entre os dias 19 de 27 de julho, o projeto Lê Comigo? Mediação de Leitura para Bebês, do grupo A Cor da Letra, no Sesc Pinheiros.

A ideia do projeto é compartilhar experiências de leitura literária entre pais e filhos. Durante a atividade, os mediadores de leitura oferecem livros de literatura, ajudam na escolha das obras, leem em voz alta e incentivam os participantes a realizarem leituras compartilhadas.

“Não fazemos contação de histórias, não fazemos vozes diferentes para interpretar os personagens nem levamos adereços. As outras estratégias têm sua importância, mas acreditamos que, para destacar o livro, precisamos focar o livro e a narrativa literária”, conta o pedagogo Beto Silva, assistente de coordenação do A Cor da Letra. Beto começou a trabalhar com leitura aos 14 anos, como mediador, na zona leste de São Paulo, e se apaixonou pelo mundo da criança, do adolescente e da literatura.

* A foto acima é de divulgação do projeto Lê Comigo?

Serviço

Lê Comigo? Mediação de Leitura para Bebês

De 19 a 27 de julho, das 11 às 13 horas

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Espaço de Convivência, no piso térreo

Atividade gratuita

Faixa etária indicada: 0 a 6 anos

Informações: (11) 3095-9400

