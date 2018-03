Seres fantásticos povoam ‘Tá Tudo Bem, Neném!’

Um dragão vermelho de paletó e tênis cano alto, um diabinho gorducho de asas vermelhas e chifres pontiagudos, um gigante coelho cor de rosa, um monstro marinho careca e uma unicórnia de vestido e sandálias povoam o livro Tá Tudo Bem, Neném!, da escritora e ilustradora suíça Emmanuelle Houdart, recém-lançado no Brasil pela editora SM.

Aparentemente assustadores, esses seres fantásticos encantam o leitor e o protagonista da história: um nenê que toma mamadeira, brinca com cubos coloridos, faz xixi no penico, dorme no carrinho e gosta de ouvir histórias antes de ir para a cama – situações de fácil identificação para as crianças pequenas.

Com frases simples, cadenciadas como em uma parlenda, Emmanuelle explora rimas, aliterações e repetições, em uma brincadeira em que o nenê faz sucessivas perguntas – “Quem pegou minha mamadeira?”, por exemplo – e o narrador responde – “Tá tudo bem, neném: foi a sereia de mãos ligeiras”.

As ilustrações de Emmanuelle oscilam entre o maravilhoso e o terrível, o sonho e a realidade e são supercoloridas, cheias de estampas e texturas.

A autora, que se dedica desde 1996 às ilustrações de livros para crianças, produziu mais de 20 obras infantis e colabora com os jornais Libération e Le Monde. Desde então, recebeu importantes premiações, como o Prix Graphique Octogone, por Les Choses Que Je Sais (As Coisas que Eu Sei), de 2003, e o Bologna Ragazzi, na categoria ficção, por Monstros Doentes, publicado no Brasil em 2005, também pela SM.

Serviço

Tá Tudo Bem, Neném!

Autora: Emmanuelle Houdart

Tradutor: Fabio Weintraub

Editora: SM

Preço: R$ 34