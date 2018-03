‘Selvagem’ fala de liberdade, felicidade e inadequação

A editora Pequena Zahar trouxe para o Brasil o primeiro livro da jovem escritora e ilustradora Emily Hughes, que nasceu no Havaí e hoje mora em uma pequena cidade na Inglaterra. Em Selvagem, Emily fala sobre liberdade, felicidade e inadequação de um jeito simples e comovente.

A autora conta a história de uma menina que vive na floresta em meio aos animais e às plantas. Com cada bicho, ela aprende uma coisa: as aves lhe ensinam a falar, os ursos, a comer e as raposas, a brincar. Ela compreende o lugar onde mora e é feliz à sua maneira.

Até que chegam na floresta um outro tipo de animal. Há um estranhamento. A menina não entende o que eles dizem, como se comportam, e eles também não a compreendem. Tudo o que ela faz neste novo grupo parece errado. Um dia, ela se revolta.

O livro é composto por duas partes. A primeira, em que a menina e sua vida são apresentados, as imagens retratam fielmente o texto. Na segunda, a partir do encontro da garota com os animais com os quais não estava familiarizada, Emily brinca com as imagens, revelando por meio das ilustrações muito mais do que o texto conta ao leitor.

A edição é toda caprichosa. Além da capa dura, a lombada é encapada com um tecido verde, grosso, quase selvagem, e os olhos da menina têm um brilho todo especial.

Ao longo da história, Emily faz sua personagem principal com grande olhos, super expressivos, tanto nos momentos alegres quanto nos tristes. Os desenhos têm inúmeros detalhes: observem a variedade de tons verde das plantas da floresta, a brincadeira das raposas, as flores e frutas que enfeitam as primeiras e as últimas folhas do livro e muitas outras coisas que não vou descrever para não estragar a surpresa.

Serviço

Selvagem

Autora: Emily Hughes

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges

Editora: Pequena Zahar

Preço: R$ 39,90