São Paulo recebe 11º Festival ‘A Arte de Contar Histórias’

De 17 a 24 de outubro, São Paulo receberá o 11.º Festival A Arte de Contar Histórias – Mbya Kaujo Mobeua, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Sistema Municipal de Bibliotecas. Neste ano, a cultura indígena terá destaque na extensa programação do evento, que ocorrerá em várias bibliotecas municipais e em outros equipamentos da secretaria.

Na abertura do festival, neste sábado, dia 17, às 17 horas, haverá a Noite de Histórias, com Chirlei Almeida (Pankará), Kelly Orasi e Péricles Raggio, na Biblioteca Hans Christian Andersen.

No mesmo dia também será realizada a 1.ª Jornada de Pesquisa do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu A Arte de Contar Histórias, realizada em parceria com a Faculdade de Conchas e A Casa Tombada. Participantes selecionados terão 20 minutos para apresentar seu trabalho, em dois núcleos temáticos: O Lugar do Contador de Histórias Hoje (das 10 horas às 12h30) e Materiais e Repertórios do Contar (das 14 horas às 16h30) – ambos na Biblioteca Hans Christian Andersen.

Outro destaque da programação são os minicursos para contadores de histórias, que ocorrerão entre os dias 19 e 23 (um deles começa no dia 20, veja abaixo), em nove equipamentos da Secretaria de Cultura. Quem se interessar deve comparecer pessoalmente no local do curso para fazer a inscrição. Há 25 vagas para cada minicurso – como elas foram abertas no dia 1.º, vale a pena ligar antes para checar se ainda é possível participar.

Confira local, contador convidado, dias e horários:

1. Biblioteca Belmonte – Curso com Ivani Magalhães, de 19 a 23, das 14h às 17h

2. Biblioteca Camila Cerqueira Cesar – Curso com Célia Gomes, de 19 a 23, das 14h às 17h

3. Biblioteca Hans Christian Andersen – Curso com Cristina Cheschi, de 19 a 23, das 15h às 18h

4. Biblioteca Narbal Fontes – Curso com Débora Kikute, de 19 a 23, das 14h às 17h

5. Biblioteca Raimundo de Menezes – Curso com Sandra Lessa, de 19 a 23, das 14h às 17h

6. Casa de Cultura Cora Coralina – Curso com João Luiz do Couto, de 19 a 23, das 14h às 17h

7. Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Curso com Suzana Diniz, de 19 a 23, das 14h às 17h

8. Tendal da Lapa – Curso com Fábio Lisboa, de 19 a 23, das 17h às 20h

9. Centro Cultural da Juventude – Curso com Elaine Gomes, de 20 a 23, das 19h às 22h

Haverá ainda Noites e Manhãs de Histórias, Histórias na Cidade, Cursos e Oficinas Guarani, Ciclo de Conversas, Sessão de Curtas – Vídeo nas Aldeias e o Cinema e Nossas Histórias – Meu Filme Favorito (clique nos links para ver a programação completa).

O encerramento, no dia 24, às 14h, será especial: uma conversa aberta com a contadora de histórias Regina Machado, que também é professora, escritora e pesquisadora. Também na Biblioteca Hans Christian Andersen, às 17h, haverá uma conversa sobre Narração Oral e Mediação de Leitura entre a jornalista, escritora e mediadora Cristiane Rogério, criadora do site Esconderijos do Tempo, o escritor Daniel Munduruku, a atriz e narradora Letícia Lisenfeld e o professor e narrador Fabiano Moraes, com mediação do narrador, professor e pesquisador Giuliano Tierno, de A Casa Tombada.

Quem não conhece ou frequenta pouco as bibliotecas municipais de São Paulo, aqui está uma ótima chance para conhecê-las!

