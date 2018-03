São Paulo ganha Biblioteca Infantil Multilíngue

As crianças e os adolescentes de São Paulo ganham amanhã um novo espaço dedicado aos livros, revistas, gibis e DVDs em diversos idiomas – espanhol, japonês, inglês, italiano, francês, alemão e, claro, português. É a Biblioteca Infantil Multilíngue, que funcionará no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, na Vila Mariana, zona sul.

O ponto de partida foi o acervo pessoal da jornalista Duda Porto de Souza, curadora da nova biblioteca. “Cerca de 5 mil livros eram meus: parte é da minha infância, parte garimpei em viagens. O restante veio de doações de editoras, escritores e outras pessoas interessadas em contribuir com o projeto”, afirma a curadora.

A jornalista conta que foi uma menina devoradora de imagens. “Tinha muito acesso a livros, mas comecei a ler um pouco mais tarde do que as outras crianças. Eram as imagens que me atraiam. Talvez essa seja a razão de os livros terem ficado tão perto do meu coração.”

A ideia de compartilhar seu acervo e montar uma biblioteca ganhou corpo em 2009. Duda colocou seu projeto na internet e uma amiga o levou para a Belas Artes. Estava feita a ponte. “Nossa intenção é mostrar para os jovens que ler pode, sim, ser um prazer, um divertimento. No Brasil, temos muito a questão da leitura obrigatória na escola, que pode acabar afastando os mais novos”, diz Leila Rabello de Oliveira, chefe do sistema de bibliotecas da Belas Artes.

Entre as obras de destaque da biblioteca estão Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters, escrita pelo presidente norte-americano, Barack Obama; uma edição ilustrada do clássico O Pequeno Príncipe – com Aquarelas do Autor; e A Galinha Preta, de Antóni Pogorélski. Uma das estantes será dedicada à escritora Tatiana Belinky, que morreu em junho deste ano.

A Biblioteca Infantil Multilíngue fica ao lado da Biblioteca Central do centro universitário e receberá, além de escolas, interessados em geral: crianças, adolescentes, estudiosos do tema, professores.

Serviço

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 9h às 16h

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana

Documentos para inscrição: RG ou CPF do menor de idade ou do responsável e comprovante de residência. No caso de menores de 16 anos, a inscrição deverá ser feita por um dos pais ou responsável legal, que terá de assinar um termo de responsabilidade.

Prazo para devolução: 15 dias. É possível retirar cinco obras por vez.