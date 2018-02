Salão de literatura infantil e juvenil começa nesta quarta no Rio

Nesta quarta-feira, 28, começa no Rio um dos eventos preferidos por quem está envolvido no mundo da literatura infantil: o Salão da FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, no Rio de Janeiro.

Fiz para o Caderno 2 uma reportagem sobre o assunto (clique aqui para ler).

No salão será realizado o 16º Seminário FNLIJ Bartolomeu Campos de Queirós, em que será discutida a importância da fantasia na literatura, em contraponto com o politicamente correto. A programação está repleta de escritores e ilustradores incríveis, dê uma olhadinha aqui.

Quem mora no Rio ou estiver de passagem, aproveite!!

