Ruth Rocha completa 85 anos

Marcelo, Teresinha, Alvinho, Catapimba, Gabriela e outras dezenas de personagens estão em festa!

Nesta quarta-feira, 2, a escritora Ruth Rocha, uma das mais importantes do Brasil, completa 85 anos. Membro da Academia Paulista de Letras, Ruth coleciona números impressionantes: publicou ao longo da carreira mais de 150 livros e vendeu cerca de 12 milhões de exemplares, atingindo crianças de várias gerações. Difícil encontrar, entre meninos e meninas que gostam de ler, um que não conheça ao menos um título da escritora.

Ruth começou a escrever para crianças em setembro de 1969, quando publicou na Revista Recreio, publicação da qual foi diretora, a história Romeu e Julieta, sobre duas borboletas de cores diferentes. E não parou mais. A escritora fez história nos anos 70 ao tratar de temas sociais com ironia e um humor absurdo, como em Marcelo, Marmelo, Martelo, de 1976 – seu maior sucesso –, Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril, de 1987, O reizinho Mandão, de 1980, e O Rei Que Não Sabia de Nada, de 1980. Ruth continuou produzindo nas décadas seguintes e hoje sua obra está reunida em uma única editora, a Salamandra, selo da Moderna. No site da escritora dá para pesquisar todos eles.

Ruth nasceu em São Paulo, na Vila Mariana, em uma época em que o bairro era formado por grandes chácaras, quintais e trilhas de terra, cenário para suas brincadeiras de menina. Segunda filha entre cinco irmãos, Ruth apaixonou-se por histórias com Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Lia tudo o que caia nas suas mãos, mas tinha predileção por Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Formou-se em Sociologia e foi orientadora pedagógica do Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais em São Paulo.

Em 2017, Ruth comemorará outra marca: 50 anos de carreira. Para festejar a data, foi lançado em 2015 o projeto Ruth Rocha 50 anos – A Aventura de Ler, composto por peça de teatro, exposições e um documentário com depoimentos de amigos, familiares e especialistas sobre a importância da escritora para a literatura brasileira.

No acervo do Estadão, achei o texto A Arte de Ensinar a Contestação às Crianças, de Patrícia Villalba, publicado em 1999, quando estreou o espetáculo Marcelo, Marmelo, Martelo. Compartilho abaixo com vocês.