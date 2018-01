Rafael Antón e ‘A Incrível História do Homem Que Não Sonhava’

Em A Incrível História do Homem Que Não Sonhava, o escritor e ilustrador Rafael Antón conta o “causo” de Manfredo, ou Mani, que um dia sai de casa à procura de um sonho. Não era um sonho especial, desses que a gente vira e mexe tem. Ele queria qualquer sonho, pois nunca tinha sonhado, nem dormindo nem acordado.

Enquanto caminha, muitas coisas passam pela cabeça de Mani. Seria loucura nunca sonhar? Seria uma doença ou simples frescura? Ou teria sonhado e esquecido?

Mani chega ao seu destino: uma pedra, lá no alto, de onde pode sentir a brisa marinha que certamente o ajudaria a pensar. Decide, então, que ficará lá uma boa temporada.

“Então, chegou de surpresa um presente inesperado, seu primeiro sonho veio na noite embrulhado…”

E ele sonha que o tempo passa e passa e passa. Mani sonha e sonha e sonha, e fica amigo de pássaros – tenta até ajudá-los a voar. Um dia, chega a hora das aves abandonarem seu ninho. Uma tristeza profunda toma conta de Mani, e ele acorda com seu próprio suspiro.

Será que tudo foi sonho ou realidade? Será que Mani quer saber a verdade ou se contenta com a sensação de que sonhou? Mas será que ele realmente sonhou?

As pistas não estão no texto e sim nas caprichosas ilustrações de Antón, que faz um mundo de Mani parecer sonho, apesar dele não sonhar – ou aparentemente não sonhar. Antón cria um céu roseado e ruas que parecem fazer os carros afundar ou flutuar. As ilustrações ora preenchem as páginas ora deixam brancos profundos. Os tons também fogem do comum, mesmo quando são pastéis.

Serviço

A Incrível História do Homem Que Não Sonhava

Escritor e ilustrador: Rafael Antón

Editora: Sesi-SP

Preço: R$ 27 (capa dura)

