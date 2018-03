Quando as imagens contam a história

Na coluna na Rádio Estadão desta semana falei sobre o livro-imagem (clique aqui se você quiser ouvir). Você sabe que tipo de livro é esse?

Livro-imagem é uma obra em que a história é contada por meio de uma sequência de imagens. Ou seja, não existe um há texto – há, às vezes, poucas palavras. Falando assim pode parecer simples, mas este tipo de livro exige do leitor a compreensão do movimento de uma imagem para a outra, e assim sucessivamente.

Pois bem, falei de dois livros-imagem lançados recentemente que gostei muito: Faz de Conta, de Tino Freitas e Romont Willy, da Sesi-SP Editora; e O Jacaré e a Bola, de Fernando Pires, da Editora Ática. Para saber mais sobre esses livros, clique aqui e ouça. Fiquei de colocar algumas imagens, aqui estão elas:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estas primeiras são do Faz de Conta. A leitura se dá da esquerda para a direta:

Tino Freitas e Fernando A. Pires já estiveram outras vezes por aqui. Quer conhecer mais o trabalho deles? Freitas pintou por aqui com Uniforme e Invisíveis, ambos em parceria com Renato Moriconi, e Primeira Palavra, ilustrado por Elvira Vigna; e Pires, com Cadê a Água do Mestre Aleijadinho?

Já resenhei alguns livros-imagem nesta Estante de Letrinhas. Separei oito abaixo. Quer conhecê-los?

O Barco dos Sonhos

Autor: Rogério Coelho

Editora Positivo

Dois Passarinhos

Autor: Dipacho

Editora Pulo do Gato

A Bruxa e o Espantalho

Autor: Gabriel Pacheco

Editora Jujuba

O Fio

Autor: Suppa

Editora Escala

O Lanche

Autor: Vanessa Prezoto

Editora Tordesilhinhas

Enganos

Autores: Illan Brenman e Guilherme Karsten

Editora Melhoramentos

O Jornal

Autora: Patrícia Auerbach

Editora Brinque-Book

O Lenço

Patrícia Auerbach

Editora Brinque-Book