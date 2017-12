Quadrinista pernambucano conta a lenda de Iara em HQ

A história da índia Iara, a mãe d’água, que faz com que os homens se apaixonem pelo seu canto e os leva para o fundo do rio, ganhou uma belíssima versão em HQ pelas mãos do roteirista e desenhista pernambucano Silvino, lançamento da editora Nemo.

Em A Iara – Uma Lenda Indígena em Quadrinhos, o tradicional e o moderno caminham lado a lado. O livro conta uma dramática história de amor e terror que se passa em uma aldeia.

O pagé Kapot relata aos mais jovens ter sobrevivido ao canto da sereia, mas os alerta que todos os outros encantados, entre eles o melhor guerreiro da tribo, foram mortos. “Errados são os que acham que a morte tem a forma feia. A morte é bonita e tem forma de mulher”, conta. Até que se aproxima o dia do casamento de Ngoi, fiho do cacique Pa-Toit, com Moema. Os dois estão apaixonados e Ngoi quer oferecer a ela a prenda mais linda que consegue imaginar. Convida, então, um amigo para buscá à noite, no rio. Apesar dos avisos de que poderiam ser encantados por Iara, os dois partem. E encontram a sereia.

Nascido e criado no Recife, Silvino é geógrafo e estudioso da antropologia brasileira e das tribos indígenas do País. Apaixonado por ilustrações, ele constrói imagens fortes e dramáticas, que aproxima o leitor mais jovem de uma das mais famosas lendas do folclore brasileiro.

Serviço

A Iara – Uma Lenda Indígena em Quadrinhos

Escritor e ilustrador: Silvino

Editora: Nemo

Preço: R$ 42

