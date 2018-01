ProAC seleciona oito projetos de literatura infantil e juvenil

Crédito: Agliberto Lima/Estadão

O Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até segunda-feira, dia 15, para o concurso que selecionará e apoiará oito projetos de literatura infantil e juvenil com R$ 10 mil cada. Clique aqui para acessar o edital.

Este é um dos 45 editais que o governo de São Paulo promove para fomentar e difundir teatro, dança, música, literatura, circo, artes cênicas para crianças, festivais de arte, audiovisual, museus, diversidade e artes visuais no Estado.

A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo promove neste sábado, dia 13, a Oficina de Análise Literária com Leonardo Tonus, professor da Universidade de Sorbonne, em Paris. O evento ocorrerá a partir das 14 horas, na Biblioteca Parque Villa-Lobos, na capital.

Responsável pelo Departamento de Estudos Lusófonos da universidade francesa, com atuação nas áreas de literatura brasileira contemporânea, teoria literária e literatura comparada, Tonus ensinará os estudantes a fazer uma análise autônoma de personagens, dos retratos físicos e psicológicos, das estruturas narrativas e contexto sociocultural, estilo implícito e explícito de obras literárias.

O professor trabalhará com os títulos Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, e O Cortiço, de Aluísio Azevedo, obras comumente cobradas em vestibulares e previstas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição.

Serviço

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Queiróz Filho, 1205, Alto de Pinheiros

Telefone: (11) 3024-2500

Horário de funcionamento regular: Diariamente, exceto às segundas-feiras, das 9h30 às 18h30