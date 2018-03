Pós Livro para Infância e Arte de Contar Histórias têm vagas abertas

A Casa Tombada – Lugar de Arte, Cultura e Educação está com inscrições abertas para preencher as últimas vagas de suas duas pós-graduações: O Livro Para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades e A Arte de Contar Histórias – Abordagens Poética, Literária e Performática. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 15 de agosto.

O Livro Para a Infância abrirá sua segunda turma – a primeira começou no início deste ano. As aulas ocorrerão de 26 de agosto de 2016 a agosto de 2018 (24 meses), às sextas-feiras, das 9 às 12 horas. O investimento é de 24 parcelas mensais de R$ 537; há desconto de 5% para o pagamento efetuado até a data do vencimento. A aula inaugural será com o autor Renato Moriconi, que já esteve algumas vezes nesta Estante de Letrinhas, com O Rei, Uniforme e O Grande Amigo, entre outros.

Durante dois anos, os alunos cursarão as seguintes disciplinas: Uma história da literatura para a infância no Ocidente e no Brasil, A relação palavra e imagem no livro ilustrado, O livro como objeto, O livro para infância como voz e corpo, Laboratórios de escrita e de narrativa visual, Edição de livros no Brasil e Escolha e mediação de leitura. Também participarão de seminários com temas específicos.

O curso foi desenvolvido pelo contador de histórias e pesquisador Giuliano Tierno, idealizador de A Casa Tombada, e pela jornalista e pesquisadora de literatura infantil Cristiane Rogerio, editora do site Esconderijos do Tempo.

Já a pós A Arte de Contar Histórias, oferecida desde 2010, ocorrerá de 30 de agosto deste ano a março de 2018 (18 meses), sempre às terças-feiras, das 9 às 12 horas. O investimento é de 18 parcelas de R$ 537 cada, com desconto de 10% para o pagamento até a data de vencimento.

Compõem a grade curricular as disciplinas Fundamentos da Arte de Contar Histórias, Performance, Oralidade e Escrita, Contos e Metodologia de Pesquisa Científica, haverá atividades opcionais sobre o pensamento sobre o contador de histórias nos contextos tradicionais e urbanos.

A Casa Tombada é um polo da Faculdade de Conchas (Facon).

**

A Casa Tombada criou um podcast para debater literatura infantil e amplificar os temas discutidos na pós, conduzido por Cristiane. A primeira conversa com Tierno e a segunda, com Stela Maris Fazio Battaglia, doutora na área de linguagem e educação, formadora de mediadores de leitura e pesquisadora, além de professora em A Casa da disciplina de seleção e mediação de leitura.

Serviço

A Casa Tombada – Lugar de Arte, Cultura e Educação

Rua Ministro Godói, 109, em Perdizes

Telefone: (11) 3675-6661

Pós-Graduações O Livro Para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades e A Arte de Contar Histórias – Abordagens Poética, Literária e Performática

Inscrições para processo seletivo: Até 15 de agosto de 2016, pelo site acasatombada.com