Poesia para despertar a curiosidade

O primeiro contato da maioria das crianças americanas e inglesas com poesia ocorre por meio do escritor Robert Louis Stevenson. Em Jardim de Versos de Uma Criança, publicado pela primeira vez em 1885, Stevenson aborda temas pertinentes ao universo infantil: brincadeiras, o Sol, a Lua e a hora de dormir, entre tantos outros.

Recentemente saiu por aqui o livro Jardim de Versos, com poemas do livro original, selecionados por Ligia Cademartori. Esta obra é a minha matéria de hoje no Caderno 2. Clique abaixo para ler: