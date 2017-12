‘Poesia da América Latina para Crianças’: uma seleção de escritores de língua espanhola pouco conhecidos no Brasil

Vivemos num país que fala português rodeado por outros que falam espanhol. E, apesar de estarmos tão próximos, parecemos tão distantes. Pouco conhecemos sobre a música, a literatura e arte feita nos vizinhos – exceto, claro, quando alguma premiação importante coloca luz sobre seus autores. O que dizer então dos poetas latino-americanos que escreveram para crianças e jovens?

Poesia da América Latina para Crianças, lançamento da editora B4, pode ser um bom ponto de partida para mergulharmos nessa produção. Bilíngue, o livro reúne poemas 17 escritores de países tão variado como Argentina, Chile, Cuba, Colômbia, Nicarágua, México, Peru e Porto Rico.

Do Chile, por exemplo, Jorge Henrique Bastos – responsável pela seleção, tradução e pelas notas que compõem o livro – pinçou dois poemas de Gabriela Mistral (1889-1957), ganhadora em 1945 do Prêmio Nobel de Literatura. Do México, os leitores conhecerão José Juan Tablada (1871-1945), que trabalhava com o haicai, forma de poesia nascida no Japão. De Cuba, a escolhida foi Dulce Maria Loynaz (1902-1997), a primeira mulher da América Latina que recebeu um dos mais importantes prêmios espanhóis, o Prêmio Cervantes, em 1993. Da Colômbia, o livro apresenta o poeta Rafael Pombo (1833-1912), considerado em seu país um escritor clássico da literatura infantojuvenil.

É de Pombo o poema que escolhi para este post:

O Gato Sentinela

Um camponês que em seu armário

guardava um queijo para um aniversário

ouviu o ruído de um rato

e logo por esse fato

como um homem precavido

que ninguém pega desprevenido,

arranjou um gato

para fazer a sentinela,

e tal foi a esparrela

que ambos sumiram: o queijo e o rato.

Governos dignos e timoratos, onde houver queijo não mandem gatos.

El gato guardián

Un campesino que en su alacena

Guardaba un queso de nochebuena

Oyó un ruidito ratoncillesco

Por los contornos de su refresco,

Y pronto, pronto, como hombre listo

Que nadie pesca de desprovisto,

Trájose al gato, al gato para que en vela

Le hiciese al pillo la centinela,

E hízole el gato com tal suceso

Que ambos marcharon: ratón y queso.

Gobiernos dignos e timoratos, donde haya queso no mandeis gatos.

Serviço

Poesia da América Latina para Crianças

Seleção, tradução e notas: Jorge Henrique Bastos

Editora: B4

Preço: R$ 44