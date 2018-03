Poemas de (para) pequeno bichos

Janaina Tokitaka é autora de ver grande, mas sem esquecer os pequenos. Isso podemos dizer sobre os temas de seus livros e sobre a quem ela acha que vai atingir com suas escritas e imagens. Artista plástica que desde 2010, passeia bem pelo mercado da literatura infantojuvenil. Parece tão interessada em tocar os leitores mais novos – com temas que os interessam e linguagem cuidada para que se sintam acolhidos – quanto os mais velhos, ou os de qualquer idade, transparecendo grande pesquisa antes de fazer as obras.

O livro Pequenas Armaduras, lançado pela Editora ÔZé, traduz um pouco desta análise. Janaina nos propõe uma lente de aumento aos insetos por meio de poemas que misturam metáfora e “ciência da pura” com o próprio olhar que (podemos) ter sobre eles. Cada dupla de páginas um inseto, um poema, um encontro:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cigarra deixa pra trás

Tudo que está apertado

Versões menores dela mesma

Cascas finas registrando

A pequeneza do passado

Eu se fosse cigarra

Coletaria as velhas peles

E me observaria então

Como quem ao ontem se agarra

É melhor do que eu a cigarra

Belíssimos toques de natureza brincam com nossas referências de outras leituras da vida:

Ícaro é irrelevante

Frente à insistência heróica

Da mariposa contra a lâmpada

Como leitores, não é difícil se reportar a outros poetas, como o mestre da natureza Manoel de Barros. Mas o poeta matogrossense nos encanta pela misturança entre ele e os bichos, rios, plantas. Janaina nos dá a posição de observadora, como mesmo se nos ajudasse a olhar de lupa vidas que nos acontecem independentemente da relação humana com elas. Tira um sarro mesmo de nossa prepotência:

Tudo no mundo morre, menos a mosca

Que vive apenas um mês

Há sessenta e cinco milhões de anos

Acompanham os poemas em texto imagens em tintas e lápis em cores diversas e traços ora bem precisos, ora um tanto borrados em movimento. Tudo se move neste livros: as palavras, os desenhos, a artista. Como a própria natureza.

Janaina já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com Lobo do Centeio e Eu,

Serviço

Pequenas Armaduras

Autora: Janaina Tokitaka

Editora: ÔZé

Preço sugerido: R$ 48

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)