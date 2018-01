Poema em forma de livro

A trágica história de Inês de Castro (1325-1355) já foi contada ao longo dos séculos por inúmeros escritores, entre eles Camões e Bocage. A moça, que chegou a Portugal saída da Galiza, se apaixonou pelo marido da princesa Constança, sua ama. Com o futuro rei D. Pedro I, teve quatro filhos e acabou assassinada a mando daquele que era, teoricamente, seu sogro, d. Afonso IV. Após a morte do pai, ainda bastante desolado, ele desenterrou sua mulher, oficializou o casamento e ordenou um beija-mão no reino.

A história, que deu origem à expressão “agora Inês é morta”, ganhou uma nova versão, desta vez pelas mãos de dois dos mais talentosos autores contemporâneos da literatura infantil brasileira – Roger Mello e Mariana Massarani -, em lançamento recente da Companhia das Letrinhas.

Laureado no ano passado com o Prêmio Hans Christian Andersen, espécie de Nobel da literatura infantil, na categoria ilustração, Mello deixou os desenhos de lado e dedicou-se ao texto. Em Inês, a história é narrada sob o ponto de vista de Beatriz, a única menina dos quatro filhos de Pedro e Inês. Os temas tratados são duros, como traição e assassinato, mas Mello consegue transformá-los em poesia para os leitores mais novos. Para quem se espanta de ver questões aparentemente adultas tratadas no livro, basta lembrar que os contos de fadas estão recheados delas.

Mariana, parceria de Mello em diversos trabalhos ao longo da carreira, assumiu a tarefa de contar os fatos por meio das imagens. Seu traço, tão característico, transporta o leitor sem escalas para o universo do século 14, com reis e rainhas, príncipes e princesas, castelos, súditos e espadas. Se não bastassem o texto e as imagens, o livro tem ainda um cuidadoso projeto gráfico. Reparem nos desenhos que ilustram a segunda e na terceira capa (partes internas da capa), em preto com fundo vermelho. Um encanto.

Serviço

Inês

Escritor: Roger Mello

Ilustradora: Mariana Massarani

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 37,90 (capa dura)