Pilar, de Flávia Lins e Silva e Joana Penna, desembarca na África

Depois de desbravar a Grécia, a Amazônia, o Egito e Machu Picchu, a garota Pilar partiu para uma viagem pela África. No quinto livro da série – Diário de Pilar na África, da escritora Flávia Lins e Silva e da ilustradora Joana Penna, recém-lançado pela Editora Pequena Zahar -, a garota desembarca com o amigo Breno e o inseparável companheiro Samba, seu gato, no segundo maior continente do mundo, que hoje tem 54 países independentes e onde são falados quase 2 mil idiomas. Um desafio e tanto!

Se você (ainda) não sabe quem é Pilar, pergunte ao redor – as crianças provavelmente conhecem e adoram. Na minha casa, Pilar entrou pelas mãos do Bernardo, meu caçula de 8 anos. Foi ele quem primeiro viajou com Pilar, Breno e Samba na rede mágica, pela Amazônia. Depois, fomos juntos.

Para se ter uma ideia do sucesso de Pilar, os quatro primeiros livros da série venderam 73,5 mil exemplares, de acordo com a Pequena Zahar.

A estrutura dos livros é semelhante. A graça está no jeito que Flávia conta a história, cheia de magia, informações sobre a cultura local, com um texto leve, divertido e recheado de diálogos. Também pesam a favor o projeto gráfico da série e as lindíssimas ilustrações de Joana.

Como o próprio título diz, trata-se de um diário, com linhas de caderno e tudo. A garota é apresentada logo nas páginas iniciais, com um autorretrato explicado, e com os objetos que ela carrega em suas viagens, que inclui um “colar com o globo terrestre para eu me achar no mundo”.

Os desenhos estão por todas as páginas e mostram os locais descobertos por Pilar, com mapas, paisagens e detalhes como alimentação e animais encontrados, os amigos que a garota faz e as situações, muitas vezes perigosas, com que os personagens se deparam.

Em Diário de Pilar na África, a menina viaja em sua rede mágica com Breno e Samba e chega à Nigéria, onde conhecem Fummi, uma princesa iorubá. Juntos, o quarteto tenta salvar a família da princesa e seu povo de comerciantes de escravos. Os quatro passam por uma série de regiões no continente, atravessando florestas no dorso de um elefante, cruzando o mar em um veleiro, galopando na savana sobre uma zebra e muito mais. Para começar a ler e não desgrudar até o fim.

Serviço

Diário de Pilar na África

Escritora: Flávia Lins e Silva

Ilustradora: Joana Penna

Editora: Pequena Zahar

Preço: R$ 44,90