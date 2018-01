Personagens de contos de fadas habitam novas histórias

Vira e mexe, escritores e ilustradores de livros para crianças resgatam personagens dos contos de fadas e os colocam em outras histórias. Escolhi para mostrar desta vez dois livros em que os autores lançaram mão da estratégia, que costuma causar uma identificação imediata com o leitor.

O primeiro deles é Três Porquinhos na Floresta, de Caio Riter e Iratxe López de Munáin, recém-lançado pela Editora Biruta. Nele, Riter resgata não apenas os três porquinhos, como o título do livro aponta, mas também Chapeuzinho, sua Vovozinha e o Lobo Mau.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um poema divertido, Riter e Iratxe contam a história de Luís, Lucas e Leonardo, três porquinhos que vivem numa floresta. Eles são bem diferentes da história original: suas casas já estão construídas, então, gastam o tempo fazendo o que gostam. Um ama cantar, o outro, cozinhar e, por fim, o terceiro, surfar.

Minha avó mora sozinha

Na floresta, bem lá no meio,

E dizem que anda por aí

Um lobo muito mau e feio.”

Um dia, Chapeuzinho passa pelos porquinhos quando seguia para visitar a avó, depois de um mês sem vê-la. Conversa vai, conversa vem, e eles preparam um jantar, cantam e ela passa a noite com os novos amigos. No dia seguinte, o trio fica com medo de deixá-la partir sozinha – contam que já leram num livro que há um lobo na floresta. E os quatro partem em um trajeto cheio de aventura. Claro, o lobo aparece. Diz que não é mau e que está tomado por um feitiço. Precisa desesperadamente de um beijo apaixonado para voltar a ser príncipe.

O segundo livro é Cachinhos de Urso, dos franceses Stéphane Servant e Laetitia Le Saux, recém-lançado pela Editora SM. A referência mais clara é à história de Cachinhos Dourados, mas também estão citações à Bela Adormecida, ao Lobo Mau e aos Três Porquinhos.

Aqui, o pano de fundo é uma festa à fantasia na floresta. Na casa da família Urso, todos preparam seus trajes: a mãe costura uma roupa de Bela Adormecida e o pai decide ir de Lobo Mau. Questionado, o filho conta que se vestirá de Cachinhos de Ursos, com saia rosa e maria-chiquinha loira. O pai fica desesperado, veta a escolha e apresenta uma série de sugestões, todas prontamente recusadas pelo ursinho.

Você não prefere se fantasiar de outra coisa? De cavaleiro valente? Com armadura e uma longa espada!

A história trata com delicadeza da questão dos estereótipos de gênero. E, para ficar ainda melhor, o desfecho é pura criatividade!

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Serviço

Três Porquinhos na Floresta

Escritor: Caio Riter

Ilustração: Iratxe López de Munáin

Editora: Biruta

Preço: R$ 37

Cachinhos de Urso

Escritor: Stéphane Servant

Ilustradora: Laetitia Le Saux

Tradução: Adilson Miguel

Editora: SM

Preço: R$ 44