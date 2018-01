Parque do Ibirapuera reinaugura Bosque da Leitura

O Parque Ibirapuera Conservação, organização civil de interesse público (Oscip), entrega para a cidade neste domingo, dia 18, o Bosque da Leitura revitalizado. O projeto do espaço, que tem o objetivo de realizar atividades que promovam o hábito de leitura e a cultura, tem assinatura do arquiteto João Armentano e curadoria de Thobias Furtado.

Fundada por Furtado, engenheiro civil e mestre em Políticas Ambientais, a ONG Parque Ibirapuera Conservação reúne mais de 700 voluntários, 300 amigos do parque e 15 empresas parceiras.

Confira a seguir a programação de reinauguração do Bosque:

10h30: Piquenique no gramado do Bosque

11h: Solenidades de inauguração

11h30: Música – Grupo Maracatu Porto de Luanda

13h: Circo – A Jornada do Herói

15h: Dança – Dança por Correio

Serviço

Bosque da Leitura

Endereço: Av. República do Líbano, 1151 – Portão 7

Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 16h