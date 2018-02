Para quem gostou do ‘ParaNorman’

As crianças, assim como nós, se encantam com livros que contam a história dos filmes que tanto gostam. Muitas vezes, o texto não é um primor literário, mas ajuda a desenvolver o gosto pela leitura.

Crianças e jovens que curtiram o ParaNorman, animação em stopmotion que chegou recentemente às telas brasileiras, também vão gostar dos livros recém-lançados pela editora Salamandra.

ParaNorman – O Ataque dos Peregrinos Zumbis, baseado no filme de Chris Butler e adaptado por Annie Auerbach, é direcionado para os menores. Tem pouco texto e várias imagens do próprio filme. Este livro conta uma parte da história, até a hora em que Norman decide conversar com a bruxa.

O segundo, ParaNorman, foi escrito por Elizabeth Cody Kimmel, com ilustrações de Ross Stewart, e apresenta detalhes da história que ficaram de fora do filme. O texto é maior e quase não há desenhos.

Para quem ainda não assistiu ao filme, ParaNorman conta a vida de Norman Babcock, um garoto diferente dos outros: ele consegue conversar com fantasmas. O menino mora em uma pequena cidade chamada Blithe Hollow, onde há uma maldição de uma velha bruxa que faz com que zumbis saiam de seus túmulos para assustar a vizinhança. Será que Norman conseguirá quebrar a lenda?

Serviço

ParaNorman – O Ataque dos Peregrinos Zumbis

Escritor: Annie Auerbach (adaptação)

Editora: Salamandra

Preço: R$ 19,90

ParaNorman

Escritora: Elizabeth Cody Kimmel

Ilustrador: Ross Stewart

Editora: Salamandra

Preço: R$ 25,90