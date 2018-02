Para Que Serve um Livro?

É essa pergunta, aparentemente simples, que a francesa Chloé Legeay tenta responder em seu livro de estreia como escritora e ilustradora.

Com seus desenhos, Chloé conta, a cada página, uma história que vai além do texto. E as imagens são realmente engraçadas. Reparem no bebê de fralda, sapato de salto alto amarelo, colar de pérolas e batom vermelho!

A obra de Chloé é uma homenagem aos livros, e a escritora cita uma porção deles: Robinson Crusoé, A Ilha do Tesouro, O Senhor das Moscas, entre outros.

Das respostas dadas pela francesa, a minha preferida é “ler um livro é um bom jeito de compartilhar”. E para você, para que serve um livro?

Serviço

Para Que Serve um Livro?

Escritora e ilustradora: Chloé Legeay

Editora: Pulo do Gato

Preço: R$ 33