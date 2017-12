Para explicar a diferença entre os sexos e o que são classes sociais

Hoje vou apresentar para vocês, leitores, dois livros fundamentais para ajudar as crianças (e os adultos, por que não?) a entende o momento em que vivemos. Antes de falar sobre as obras, quero destacar que, sim, elas trazem uma visão de mundo, com a qual vocês podem ou não concordar.

As Mulheres e os Homens e O Que São Classes Sociais? acabaram de chegar ao Brasil pelas mãos da Editora Boitatá, mas não foram escritos agora – apesar de atualíssimos. Compõem uma coleção de quatro volumes, da qual também fazem parte A Democracia Pode Ser Assim e A Ditadura É Assim, publicados originalmente entre 1977 e 1978 pela Editora La Gaya Ciencia, de Barcelona. Eles foram redescobertos 40 anos depois pela Editora Media Vaca, também da Espanha, que decidiu editá-los com novas ilustrações.

É impressionante que, apesar de escritos há tantos anos, as questões levantadas continuem tão atuais e fundamentais. Pois vamos aos livros.

As Mulheres e os Homens, com ideia e texto de Equipo Plantel e ilustrações de Luci Gutiérrez, questiona as diferenças entre os dois sexos e faz o leitor refletir sobre quanto os valores transmitidos pela família e pela sociedade em geral moldam o que nós pensamos e como agimos.

As mulheres e os homens são muito semelhantes, embora pareçam muito diferentes. Os homens parecem mais importantes do que as mulheres. As mulheres parecem mais frágeis. Mas nada disso é verdade. Existem mulheres importantes e homens frágeis.”

O Que São Classes Sociais? segue a mesma linha ao discutir de que maneira a força física, o poder, o dinheiro e a cultura tornam diferentes as pessoas.

Os filhos dos ricos… nascem ricos. Os filhos dos pobres… nascem pobres. Alguns estudam em colégios caros. Outros aprendem onde dá: na escola pública, na vizinhança, em casa. (…) Família, dinheiro, colégio, bairro, amigos, trabalho… É isso que torna desiguais pessoas que nasceram iguais.”

Com um texto simples, frases certeiras e ilustrações muitas vezes irônicas, os livros divertem, fazem refletir e abrem as portas de discussões profundas e importantíssimas para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. E o que mais podemos querer?

Serviço

As Mulheres e Os Homens

Idealizado e escritor por Equipo Plantel

Ilustrações: Luci Gutiérrez

Editora: Boitatá

Preço: R$ 39

O Que São Classes Sociais?

Idealizado e escritor por Equipo Plantel

Ilustrações: Joan Negrescolor

Editora: Boitatá

Preço: R$ 39