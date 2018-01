‘Pai’ dos contos de fadas ganha doodles em seu 338º aniversário

O 338.º aniversário do francês Charles Perrault, comemorado nesta terça-feira, 12, inspirou o buscador mais utilizado na internet em todo o mundo. Para homenagear aquele que é considerado o “pai” dos contos de fadas, a equipe de designer do Google criou doodles de O Gato de Botas, Cinderela e A Bela Adormecida.

A designer Sophia Diao, de 23 anos, foi quem produziu as ilustrações que homenageiam Perrault. Em entrevista ao Huffington Post, Sophia – fã dos contos de fadas desde criança – falou sobre o prazer de trabalhar no projeto. “Comecei fazendo uma pesquisa sobre a vida e a obra (de Charles Perrault) e reli os seus contos. Depois, trabalhei com a responsável local dos doodles em França para obter documentação e informações. Ela me ajudou também a traduzir conteúdos.”

Nascido em 1628 na alta burguesia francesa, Perrault era advogado e trabalhou para o rei Luís XIV. Já era escritor quando, aos 67 anos, começou a escrever, sob pseudônimo, histórias conhecidas na narrativa oral, em uma época em que a França buscava textos que pudessem ser utilizados pelas crianças na escola. Um dos grandes méritos do escritor foi ter registrado histórias orais de forma literária, transformando Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, A Bela Adormecida e Barba Azul, entre outras, em clássicos. Sua identidade foi revelada quando os textos já haviam se tornado famosos. Perrault morreu em 1703.

