A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou na tarde desta quinta-feira, 19, os vencedores do Prêmio Jabuti 2015. Abaixo está a lista dos eleitos, do 1.º ao 3.º lugar, nas categorias relacionadas à literatura infantil e juvenil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.