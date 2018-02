‘Os Nada-a-Ver’: um livro sobre preconceito e tolerância

Imagine uma cidade onde os seres são diferentes uns dos outros, andam em grupos e esses grupos não se misturam entre si. Este é o cenário imaginado pelo escritor Jean-Claude R. Alphen e pela ilustradora Juliana Bollini para Os Nada-A-Ver, lançamento da Companhia das Letrinhas.

Os personagens não são gente como eu e você. São seres especiais, com um jeito singular, como descreve Alphen logo no início do livro. Têm nomes e constituições bastante divertidos e nada óbvios: O-que-sorri é praticamente uma grande boca; O-que-quer-ficar-livre tem cabelos de nuvens com palavras; e O-que-cata-borboletas, uma roupa listrada, um chapéu e uma rede para caçá-las.

Um dia, O-que-olha-o-espelho olha de uma maneira diferente para o espelho e vê O-que-tem-cabelos-lisos. Surge, então, uma paixão fulminante e um problema: os dois são de grupos diferentes.

E aquele fato se tornou um escândalo! “Como assim debandar para o outro

lado?”, pensavam todos aqueles que pertenciam ao

grupo d’O-que-olha-o espelho. E era um grupo bem numeroso!

O livro de Ahphen e Juliana chega em um momento oportuno, em que nossa sociedade mostra dificuldades para lidar com o diferente. Com delicadeza e poesia, os autores falam de preconceito e de como é possível superá-lo sem deixar de lado o que nos faz singulares.

Juliana usou tinta acrílica e lápis de cor e grafite para pintar e desenhar os fundos. Depois, com colagens, criou seus deliciosos personagens, feitos com papeis multicoloridos e uma criatividade infinita.

Quem quiser conhecer o livro e os autores pode aparecer neste sábado, dia 8, no lançamento, que será na Blooks Livraria, no Frei Caneca Shopping.

Ahphen já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com A Bruxinha e o Dragão, Macacada e, mais recentemente, A Terra dos Meninos Pelados, texto de Graciliano Ramos. E a ilustradora argentina Juliana Bollini, radicada em São Paulo, também: ela ilustrou Bibliotecas do Mundo e participou da 1.ª Mostra de Arte Contemporânea em Literatura Infantil (Macli), em 2014.

Serviço

Os Nada-A-Ver

Escritor: Jean-Claude R. Alphen

Ilustradora: Juliana Bollini

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 34,90

Lançamento

Dia 8 de agosto, às 15 horas

Blooks Livraria

Frei Caneca Shopping

Rua Frei Caneca, 569 – 3.º andar

Telefone: 3259-2291