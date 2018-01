Selo Cátedra 10, da Unesco, aponta os melhores livros infantojuvenis do ano

Evento de entrega dos certificados, no Rio. Crédito: StoryMax/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 15, ocorreu no Rio de Janeiro a cerimônia de premiação do Selo Cátedra 10, da Unesco, promovido pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio).

As editoras foram convidadas a inscrever ao longo do ano o melhor de sua produção, que foi analisada por pesquisadores do instituto. A avaliação levou em conta “o valor literário, plástico e editorial, considerando temas e gêneros diversos, sem indicação por categorias ou faixas etárias, mas atenta, sobretudo, à qualidade artísticas do diálogo texto∕imagem, que tornar o livro infantil e juvenil um artefato original indispensável para arte-educação”.

Uma obra foi apontada como hors concours, dez receberam o selo Distinção e outras 20, o Seleção – nove delas já passaram por esta Estante de Letrinhas (acesse os links). Confira os premiados:

HORS CONCOURS

Intramuros

Autora: Lygia Bojunga

Editora: Casa Lygia Bojunga

DISTINÇÃO

Um Dia, Um Rio

Autor: Léo Cunha

Ilustrador: André Neves

Editora: Pulo do Gato

Poeminhas da terra

Autora: Márcia Leite

Ilustrador: Tatiana Móes

Editora: Pulo do Gato

A Casa e o Mundo Lá Fora: Cartas de Paulo Freire para Nathercinha

Autora: Nathércia Lacerda

Ilustradora: Bruna Assis Brasil

Pesquisadoras: Cristina Laclette Porto e Denise Sampaio Gusmão

Editora: Zit

João, Joãzinho, Joãozito, o Menino Encantado

Autor: Claudio Fragata

Ilustradora: Simone Matias

Editora: Galera Júnior

Terra de Cabinha: Pequeno Inventário da Vida de Meninos e Meninas do Sertão

Autora: Grabiela Romeu

Ilustrador: Sandra Jávera

Fotógrafo: Samuel Macedo

Editora: Peirópolis

Uma Criança Única

Autora: Guojing

Tradutora de Paratextos: Carla Bitelli

Editora: Vergara & Riba

As Cores dos Pássaros

Autora e ilustradora: Lúcia Hiratsuka

Editora: Rovelle

O País de João

Autora: María Teresa Andruetto

Tradutora: Marina Colasanti

Editora: Global

O Livro Que Lê Gente

Autor: Alexandre de Castro Gomes

Ilustradora: Cris Alhadeff

Editora: Cortez

Fritt-Flac (digital)

Editora: Samira Almeida

Editora: StoryMax

SELEÇÃO

O Lagarto

Autor: José Saramago

Ilustrador: J. Borges

Editora: Companhia das Letrinhas

Nadinha de Nada

Autora e ilustradora: Laura Erber

Editora: Companhia das Letrinhas

Nos Telhados de Paris

Autor: Katherine Rundell

Tradutor: Jeferson Luiz Camargo

Editora: WMF Martins Fontes

O Barco das Crianças

Autor: Mario Vargas Llosa

Ilustradora: Zuzanna Celej

Tradutores: Paulina Wacht e Ari Roitman

Editora: Alfaguara

A Caixa de Zahara

Autora: Adriana Morgado

Ilustradora: Vanina Starkoff

Editora: Zit

O Irmão do Meu Irmão

Autora: Cristina Villaça

Ilustrador: Rafa Anton

Editora: Zit

A Minha Avó (confira informações no Estante de Letrinhas impresso 3)

Autora e ilustradora: Mariana Massarani

Editora: Zit

Meu Pai Vai Me Buscar na Escola

Autor e ilustrador: Junião

Editora: Zit

O Pintor Debaixo do Lava-Loiças

Autor: Afonso Cruz

Editora: Peirópolis

Macunaíma em quadrinhos

Autores: Dan X e Angelo Abu

Editora: Peirópolis

O Caderno da Avó Clara

Autora: Susana Ventura

Ilustradora: Carla Irusta

Editora: Sesi-SP

O Anel Encantado

Autora: María Teresa Andruetto

Tradutora: Marina Colasanti

Editora: Global

Kalinda, a Princesa Que Perdeu os Cabelos, e Outras Histórias Africanas

Autor e ilustrador: Celso Sisto

Editora: Escarlate

Para Onde Vamos

Autor: Jairo Buitrago

Ilustração: Rafael Yockteng

Tradutora: Márcia Leite

Editora: Pulo do Gato

Adélia (resenha no Estante de Letrinhas impresso 1)

Autor e ilustrador: Jean-Claude Alpfen

Editora: Pulo do Gato

Letras de Carvão

Autora: Irene Vasco e Juan Palomino

Tradutora: Márcia Leite

Ilustração: Juan Palomino

Editora: Pulo do Gato

Moscas e Outras Memórias

Autores: Eve Ferretti e Fabíola Werlang

Ilustradora: Fabíola Werlang

Editora: Aletria

O Que Cabe Num Livro?

Autor: Ilan Brenman

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Panda Books

A Fantasia da Família Distante

Autora: Stella Maris Rezende

Ilustrador: Laurent Cardon

Editora: Globinho

Histórias da Menina da Rua da Ponte

Autores: Guigui e Adelsin

Ilustrador: Adelsin

Editora: Zerinho ou Um