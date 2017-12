Brasileiros ‘Orie’, ‘Os Três Ratos de Chantilly’ e ‘Stefano’ integram Lista de Honra IBBY 2016

Orie, de Lúcia Hiratsuka

O International Board on Book for Young People (IBBY) divulgou nesta semana os livros que integram a Lista de Honra IBBY 2016. Entre as 173 obras listadas estão as brasileiras Orie, de Lúcia Hiratsuka, da Editora Pequena Zahar (clique aqui para ler resenha do Estante de Letrinhas); Os Três Ratos de Chantilly, de Alexandre Camanho, da Editora Pulo do Gato; e Stefano, de Maria Teresa Andruetto, com tradução de Marina Colasanti, da Editora Global. Os Três Ratos de Chantilly já havia recebido o Prêmio FNLIJ de Melhor Ilustração em 2015 (relativo à produção de 2014) e o Selo Altamente Recomendável FNLIJ 2015, além de integrar o catálogo brasileiro da feira de Bolonha em 2015. Também conquistou o segundo lugar do Prêmio Jabuti de 2015 na categoria ilustração.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Lista de Honra IBBY é bienal, reúne livros publicados nos dois anos anteriores e homenageia escritores, ilustradores e tradutores dos países membros da entidade. No Brasil, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), seção nacional do IBBY, é responsável por indicar um livro para cada uma das três categorias: texto, ilustração e tradução.

Os Três Ratos de Chantilly, de Alexandre Camanho

O objetivo é que as entidades associadas apresentem livros que representem o melhor de sua literatura infantil e que as obras sejam adequadas para a publicação em todo o mundo. Segundo o IBBY, “a seleção oferece uma visão sobre os diversos contextos culturais, políticos e sociais em que as crianças vivem e crescem e pode ser usada por todos os envolvidos com o desenvolvimento de programas de educação e de alfabetização e iniciativas editoriais para a produção de coleções internacionais”.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Os diplomas da Lista de Honra são apresentados nos congressos IBBY e as obras passam a integrar seu catálogo. Depois, sete conjuntos de obras circulam ao redor do mundo em exposições durante as conferências e feiras de livros. Coleções permanentes da Lista de Honra são mantidas na Biblioteca Internacional da Juventude de Munique; no Instituto Suíço de Criança e Mídia Jovem, em Zurique; na Coleção de Pesquisa Bibiana, na Bratislava; na IBBY de Tóquio; e na Biblioteca da Universidade de Northwesternl, nos Estados Unidos.

Stefano, com tradução de Marina Colasanti

Quer conhecer a lista com as 173 obras selecionadas? Clique aqui.