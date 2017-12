O veterano e o menino ajudante de 4 anos

O escritor norte-americano William Kennedy coleciona, aos 85 anos, uma lista invejável de textos publicados em suas mais variadas formas. São romances, reportagens, peças de teatro e roteiros de filmes, além de livros infantis – estes até agora desconhecidos do público brasileiro. Pelas mãos da editora Cosacnaify, chega ao Brasil o primeiro infantil de Kennedy, o surreal Charlie Malarkey e a Máquina de Umbigos. A história, publicada originalmente em 1986, havia sido construída alguns anos antes, a quatro mãos – ou duas cabeças –, em uma parceria com seu filho Brendan Kennedy, hoje com 43 anos.

O Caderno 2 publicou ontem uma entrevista com pai e filho sobre o livro. Cliquei abaixo para ler a íntegra.