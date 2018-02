O valor da amizade está no centro de ‘O Urso e a Árvore’

Era um dia de inverno, e a árvore preferida de Lia já estava sem as folhas. Triste, a menina chorava quando o urso a encontrou. Ele lhe ofereceu o guarda-chuva, e os dois se sentaram, como faziam sempre que precisavam. Seu longo sono de inverno se aproximava, mas, em vez de dizer adeus, o urso pegou Lia, a colocou em suas costas peludas e, pela primeira vez, passaram juntos um dia de inverno.

Curiosa, Lia fazia perguntas sobre a neve e as pedras. Os dois desenharam na neve, criaram formas usando galhos e gravetos. Usando seu bafo quente, o urso derretia o gelo e o moldava em formatos diferentes. Pularam, saltaram, deslizaram, brincaram, dançaram… compartilharam o tempo, a vontade de estarem juntos.

E se sentaram lado a lado para esperar a noite. Brincaram com as estrelas e caíram no chão de tanto rir. Depois, contaram as estrelas até o amanhecer. Quando o dia chegou, o urso estava cansado e Lia sentiu que a hora do longo sono havia chegado.

Os dois voltam à árvore que havia entristecido Lia. Juntos, pegam as folhas caidas no chão e colocam parte na árvore. Com as demais, fazem a cama para o urso.

O valor da amizade e a solidariedade estão no centro de O Urso e a Árvore, do escritor e ilustrador Stephen Michael King, lançado recentemente no Brasil pela Brinque-Book. Com uma história simples e delicada, King mostra um dia vivido intensamente por dois amigos. Com seu traço característico, o australiano cria lindos cenários de inverno, em que a frieza do branco da neve e do azul da noite se contrastam com o calor e o carinho da amizade entre um urso e uma menina.

Stephen Michael King já esteve nesta Estante de Letrinhas, com o belíssimo O Coração e a Garrafa e A Árvore Magnífica.

Serviço

O Urso e a Árvore

Autor: Stephen Michel King

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 30,50

