O saci e a bola

Era uma vez um Saci que ganhou de aniversário uma bola de futebol de seus amigos da floresta. Mas como chutá-la com um pé só?

Para tentar responder a questão, o Saci sai à procura dos amigos. O Curipira diz que não pode ensiná-lo porque chuta para um lado e para a bola vai para o outro. A Mula Sem Cabeça conta que pode queimar a bola com sua cabeça de fogo se tentar brincar com ela. Já a Cuca considera a ideia maluca, pois tem pressa para colocar as crianças na cama e não pode perder tempo. Nem o Lobisomem nem o Boto nem Iara, ninguém consegue ajudar o Saci.

O Saci fica jururu, mas descobre que sua bola na verdade era um Tatu! Para que ele não fique mais triste, seus amigos resolvem dar um novo presente. O que será?

O Presente do Saci, lançamento da Globinho, tem texto do poeta Lalau e ilustradores da artista plástica Laurabeatriz. E é ótimo especialmente para as crianças que estão começando a ler em letra bastão (aquela de forma, maiúscula).

Serviço

O Presente do Saci

Escritor: Lalau

Ilustradora: Laurabeatriz

Editora: Globinho

Preço: R$ 36