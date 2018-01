O Pequeno Príncipe em dose dupla

Cinco meses após o texto O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, ter caído em domínio público, duas novidades chegam por aqui: uma biografia do autor para crianças e uma edição atualizada da história.

O Piloto e o Pequeno Príncipe – A Vida de Antoine de Saint-Exupéry, recém-lançado pela Companhia das Letrinhas, foi escrito e ilustrador por Peter Sís. Fora do Brasil, ele é muito conhecido. Autor de mais de 20 livros, venceu sete vezes o prêmio de livro ilustrado do New York Times Book Review e, em 2012, o Hans Christian Andersen de ilustração, uma espécie de Prêmio Nobel da literatura infantojuvenil.

Em O Piloto e o Pequeno Príncipe, Sís conta a história de Saint-Exupéry, que nasceu na virada do século passado em uma família rica na França e se apaixonou ainda criança por aviões, em uma época em que a aviação começava a despontar. Aos 12 anos, ele construiu sua primeira máquina de voar, que não deu certo, mas não o desanimou. Saint-Exupéry perdeu vários parentes próximos ainda jovem e, a contragosto da família, que gostaria que ele tivesse uma profissão menos perigosa, mergulhou fundo na sua paixão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

O livro conta as inúmeras viagens – e quedas – que o futuro escritor fez e mostra como, ao se mudar para os Estados Unidos, por causa da guerra, publicou o grande sucesso de sua vida.

A obra, porém, não fala somente do escritor. Há muitas informações sobre o próprio desenvolvimento da aviação ao redor do mundo. As ilustrações são incríveis, recheadas de detalhes e apresentam muitas informações em letras menores, quase como um segredo. É um livro para se descobrir aos poucos.

A segunda dose de O Pequeno Príncipe chega pelas mãos da editora Autêntica, que lançou recentemente uma nova edição do clássico texto, com tradução de Gabriel Perissé, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade Católica de Santos. Perissé manteve o tom clássico do texto, mas adotou uma certa coloquialidade para aproximá-lo ainda mais dos leitores mais jovens. As ilustrações continuam sendo as originais do autor.

Serviço

O Piloto e o Pequeno Príncipe – A Vida de Antoine de Saint-Exupéry

Escritor e ilustrador: Peter Sís

Tradutor: Érico Assis

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 34,90

O Pequeno Príncipe

Escritor e ilustrador: Antoine de Saint-Exupéry

Tradutor: Gabriel Perissé

Editora: Autêntica

Preço: R$ 19,90