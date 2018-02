O mundo dos pequenos leitores

“As escolas e as bibliotecas devem receber os leitores com o mundo que eles trazem, com as leituras que têm e, partir daí, sugerir aprofundamentos. Se você opõe o best-seller à cultura culta, gera outra falsa dicotomia. Me parece muito mais interessante a convivência de cultura, a mestiçagem.”

A avaliação é da argentina Cecilia Bonjur. Formada em Letras e especialista em literatura infantil e juvenil, ela é crítica de livros para crianças e adolescentes, com atuação na formação de professores e mediadores de leitura. Cecilia esteve no Brasil recentemente para participar do seminário Conversas ao Pé da Página.

Hoje, na página de Educação do Estado, há uma entrevista muito interessante que a repórter Ocimara Balmant fez com a argentina. Na entrevista, ela fala sobre o papel da escola no incentivo à leitura, como desafiar as crianças nesse processo e como conquistar leitores de material impresso na era da internet, entre outros assuntos. Clique aqui para ler.