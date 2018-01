O ‘livro-imagem-HQ’ de Rogério Coelho

De um lado, há um velho de óculos, bigodes brancos e chapéu. Ele mora numa casa pequena, bagunçada, recheada de mapas, num litoral qualquer. Ao seu redor existem pássaros. Do outro lado, há um menino de cabelos pretos e tênis. Ele também mora numa pequena casa, e em seu quarto existem barcos, globos terrestres, livros e um gato. Um oceano separa os dois, e garrafas lançadas ao mar e cartas os aproximam. Tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos.

Este é o belíssimo O Barco dos Sonhos, de Rogério Coelho, lançado pela Editora Positivo, um livro difícil de categorizar. Apesar de estar classificado como literatura infantojuvenil, é daqueles que rompem as barreiras de público e de estrutura. É um livro-imagem ou um HQ¿ Talvez tenha um pouco dos dois em sua fluida estrutura narrativa.

A história, conta o autor na orelha do livro, nasceu em 2008 quando viajou com a família para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e levou sete anos para se concretizar. Um trabalho de fôlego e paixão.

Os desenhos de Coelho são encantadores, dão um tom onírico à história e lançam uma série de questionamentos para o leitor. A comunicação entre velho e menino é sonho ou realidade? O tempo em que eles estão é o mesmo? Os dois são avô e neto ou passam a se conhecer por meio das correspondências?

A história pode ser dividida em três partes. A primeira, centrada no velho, apresenta em volta dos quadrinhos linhas curvas, como as ondas do mar, com predomínio do sépia. A segunda, focada no menino, tem linhas retas, concretas, sintonizadas com os prédios da cidade que representa. Aqui, a supremacia é de um azul melancólico. No desfecho, Coelho trabalha com as páginas duplas e as duas cores – sépia e azul – estão presentes.

Serviço

O Barco dos Sonhos

Autor: Rogério Coelho

Editora: Positivo

Preço: R$ 32,20