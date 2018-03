O elefante que mia

O que diferencia um gato de um elefante? A resposta parece simples, mas não é exatamente o que pensa o escritor e ilustrador francês Gilles Bachelet, autor de Meu Gato Mais Tonto do Mundo, da Editora Estação Liberdade.

Nesta história, Bachelet cuida de um elefante como se ele fosse um gato. Coloca o bichano em uma cesta com brinquedos, o deixa ficar sobre a televisão, põe ração na tigela. Enfim, curte o animal como se ele fosse de estimação. Seu maior desafio é descobrir, afinal, qual é a raça de seu “gato”.

As ilustrações são o ponto alto do livro. Nas inúmera cenas, Bachelet desenha elefantes com trejeitos de gato. Reparem no trecho em que ele imagina como seria seu elefante com pelos diferentes.

Em 2004, quando foi publicado na França, o livro ganhou o Prêmio Baobab de L’Album du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil e o Prêmio du Salon Jeunesse de Saint-Étienne.

Meu Gato Mais Tonto do Mundo marca a volta da literatura infantil na Editora Estação Liberdade, após dez anos de interrupção.

Serviço

Meu Gato Mais Tonto do Mundo

Escritor e ilustrador: Gilles Bachelet

Tradução: Bernardo Bojadsen

Editora: Editora Estação Liberdade

Preço: R$ 35