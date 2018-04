O desafio do tempo e do espaço em Um Lugar Chamado Aqui

Vivemos tempos acelerados, em que a distância é relativa. Entramos em máquinas voadoras que fazem dois pontos longínquos parecerem próximos; nos conectamos a pessoas que vivem do outro lado do mundo, mas parecem estar a um palmo de nós.

Um Lugar Chamado Aqui, lançamento do jornalista, músico e escritor (não necessariamente nessa ordem) Felipe Machado e do ilustrador Daniel Kondo, pela Sesi-SP Editora, fala de amor, da impossibilidade do encontro real, de tempo e de espaço, questões da contemporaneidade que nos afetam e muitas vezes nos afligem.

No livro, Felipe conta a história de duas pessoas que moram cada um em um canto – ela, Lá e ele, Ali. Combinar os encontros era um desafio para os dois, e eles passam a se encontra em um terceiro local, Aqui.

A estrada até Aqui era repleta de obstáculos, mas valia a pena. Os momentos juntos eram tão bons que o tempo parecia parar. Quando queria ir para Aqui, ele esquecia outros compromissos, desmarcava com os amigos, adiantava os ponteiros do relógio. Ela também se desdobrava: mudava os horários, bagunçava a rotina, deixava as amigas de lado.”

A história de Felipe tem inúmeras leituras e as ilustrações de Daniel abrem as portas para outras tantas interpretações, reais e digitais. Os desenhos foram criados com base em mapas de diferentes épocas, quase atemporais.

Guitarrista da banda Viper, Felipe Machado é jornalista e foi meu colega aqui no Grupo Estado, onde trabalhou por 11 anos. É autor dos livros Bacana Bacana – As Aventuras de um Jornalista pela Copa do Mundo da África do Sul (Editora Seoman), Ping Pong – As Aventuras de um Jornalista Brasileiro na China Olímpica (Editora Pau Brasil) e dos romances Olhos Cor de Chuva (Editora Escritura) e O Martelo dos Deuses (Editora Pau Brasil). Daniel Kondo é ilustrador e já esteve nesta Estante de Letrinhas, no suplemento impresso, com Monstros do Cinema, parceria com Augusto Massi (Sesi-SP Editora).

Serviço

Um Lugar Chamado Aqui

Escritor: Felipe Machado

Ilustrador: Daniel Kondo

Editora: Sesi-SP

Preço: R$ 32