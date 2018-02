O correr dos segundos ao redor do mundo

O que aconteceu no mundo enquanto eu escrevia esta frase?

Efêmero, transitório, rápido como um piscar de olhos, o segundo corre e passa despercebido. Esse é o fio que conduz O Mundo Num Segundo, obra da escritora Isabel Minhós Martins e do ilustrador Bernardo Carvalho, ambos portugueses, recém-publicada pela Editora Peirópolis.

O livro narra o que pode acontecer no tempo que demora para o ponteiro maior do relógio se mexer em várias partes do mundo. Um barco pode ser surpreendido por uma tempestade no Mar Báltico, alguém pode buzinar numa cidade mexicana, um vulcão pode entrar em erupção do lado de lá do mundo.

No fim do livro há um mapa, com as indicações das cidades citadas na história. O Rio amarra a narrativa, com um inusitado pôster do Ratos do Porão na parede do quarto de uma garota. Repare nos detalhes das ilustrações, que remetem ao universo das HQs, com cores surpreendentes.

** Em tempo, o anúncio da renúncia do papa Bento XVI, em 11 de fevereiro, ocorreu num breve segundo e, como consequência, deixou este blog (quase) abandonado. Mas os segundos correm na mesma velocidade com que as pilhas de livros que se formaram em minha mesa serão desfeitas.

Serviço

O Mundo Num Segundo

Escritora: Isabel Minhós Martins

Ilustrador: Bernardo Carvalho

Editora: Peirópolis

Preço: R$ 29