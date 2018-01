O coelho pensante de Clarice Lispector

Fui uma criança que não gostava de bonecas. No lugar delas, tinha coelhos, em todas as variações possíveis. Pelúcias, plástico, fantoches, massinhas, livros. Uma das minhas histórias preferidas era O Mistério do Coelho Pensante, de Clarice Lispector, cuja primeira edição data de 1967. Pois bem, qual não foi a minha alegria ao me deparar com o relançamento deste livro, pela editora Rocco, com ilustrações de Kammal João.

O Mistério do Coelho Pensante trata de questões existenciais, como a diferença entre a natureza do homem e do coelho. Reflete sobre o que fazemos por necessidade e o que fazemos por desejo. Tudo, claro, com a delicadeza e a leveza que as crianças exigem e com que Clarice sabe abordar.

Joãozinho – este é o nome do coelho branco que protagoniza a história – mexer o nariz com rapidez quando está pensando. Um dia, tem uma ideia incrível: fugir da casinhola onde vive. Mexendo seu nariz, descobre um jeito de fazer isso. Primeiro, decide sair da sua gaiola quando lhe falta comida. Mas ele gosta da sensação e passa a fugir com mais frequência, aparentemente sem motivos. Seus donos o resgatam, porém ele volta a sair – agora pelo prazer de estar livre. Nessas escapadas, Joãozinho faz suas descobertas: sobre o contorno da Terra, o amor e outras coisas além-casinhola.

Para ilustrar o livro, Kammal João abusa de triângulos, em referência ao nariz de seu chará Joãozinho. Também de formas geométricas e cores que encantam os leitores, independentemente da idade que tenham.

Serviço

O Mistério do Coelho Pensante

Escritora: Clarice Lispector

Ilustrador: Kammal João

Editora: Rocco – Coleção Rocco, Pequenos Leitores

Preço: R$ 39,50