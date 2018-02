O caminho de uma carta errante

“Uma carta, quando sai da mão da gente, percorre um caminho todo

especial – embora boa parte acompanhado.”

Quando colocamos uma carta no correio, qual o caminho que ela percorre até chegar às mãos do destinatário? O trajeto da correspondência da avó Lia, que mora em Israel, até a casa da neta Luciana, no Brasil, é o centro da história narrada pela jornalista e escritora Mirna Pinsky no livro Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante.

Ao postar a carta, Lia se atrapalha e escreve no envelope o nome do bairro de Luciana em hebraico. Ao longo do livro, a escritora mescla o caminho da carta com o texto da avó Lia a Luciana. Lembra de quando viajou de Assis a São Paulo para ver a neta que havia nascido, conta do avô da menina, um cientista que migrou da Áustria para o Brasil, fugindo do nazismo.

Quando chega ao Brasil, a carta cai nas mãos de Pedro Boné, superintendente da agência da Avenida São João. Pedro, que trabalhava havia 22 anos no local, “resolvia todos os abacaxis indefinidos”, como conta a autora. O funcionário, então, começa a recolher pistas para tentar fazer com que carta chegue à menina.

O livro, que recebeu o Prêmio Jabuti de melhor livro infantil em 1995 e o selo Altamente Recomendável/Infantil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1994, está sendo relançado pela Editora FTD. Perguntada sobre por que o livro faz tanto sucesso, Mirna arrisca: “Ele é engraçado, bem-humorado, conta várias histórias que se cruzam e tem um certo mistério”.

As ilustrações de Ionit Zilberman também são deliciosas e divertidas, com referências a selos, mapas e, claro, cartas.

Amanhã, na Livraria da Vila da Rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena, em São Paulo, a escritora autografará o livro, com contação de história.

Serviço

Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante

Escritora: Mirna Pinsky

Ilustradora: Ionit Zilberman

Editora FTD

Preço: R$ 33,60